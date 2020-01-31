Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Afrika ziyaretlerinden söz ederek konuşmasına başlayan Erdoğan gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirme ve açıklamalarda bulundu;

İşte Erdoğan'ın açıklamalarıdan öne çıkanlar;

Cezayir'in ardından 15 Temmuz'da ülkemize ilk ve en güçlü desteği sağlayan Gambiya'ya geçtik. Son yıllarda firmalarımızın Senagal'de firmalarımızın hayata geçirdiği projelerle ilişkilerimiz daha da güçlendi.

ELAZIĞ DEPREMİ...

"41 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Depremin ardından hastanelere başvuran vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Halen hastanede olan 41 kardeşimize acil şifalar diliyorum.

BAKANLARIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN BÖLGEDE

Deprem haberinin alınmasıyla birlikte 3 bakan arkadaşımı anında hemen Elazığ'a gönderdik. Sağ olsunlar kendileri anında oraya ulaşarak o günden bu güne orada bu çalışmalara hep birlikte nezaret ettiler. Ve terk etmediler. Dün İçişleri Bakanım MGK için Ankara'ya geldi ve tekrar Elazığ'a döndü. Aynı şekilde Sağlık Bakanım bu salgınla malum ilgili olarak dün akşam geç vakitte geldi ve buradaki çalışmalara bizzat katıldı. Çevre Şehircilik ve İçişleri Bakanlarımız ve il mliletvekillerimiz orada. Ve yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlarımız sağ olsunlar oradalar.

Devletimiz tüm kurum ve görevlileriyle insanlarımızın yardımına koşmuştur. 7 bni 171 personel ve 661 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bine yakın çadır 30 bin yatak ve 50 bin battaniye ulaştırılmıştır. Kızılay tarafından da da yine bu şekilde.

Şahsım da Elazığ ve Malatya'da halkımızla iç içe olduk. Halleştik. Dertleştik ve uzun yolculuğumuza da başladık. Şunu açık net söylemem lazım Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini bu depremde yürütmüştür.

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