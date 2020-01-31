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Başkan Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildi

'ta, sağlık sorunları nedeniyle 'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırdığı (86), tahliye edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 16:07 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildi

Sivas'ta 27 yıldır hapiste olan Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının af çağrısı yaptığı Kılıç için alınan karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARIYLA KALDIRILDI

Adli Tıp Kurumu'nca verilen sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca Kılıç'ın cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Kılıç ailesi, kararla sevinç yaşadı.

Kararın ardından Ahmet Turan Kılıç, hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden öğle saatlerinde tahliye edildi. Cezaevine giden yakınları, araçla aldıkları Kılıç'ı evine götürdü.

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Başkan Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildi
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