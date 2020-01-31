Son dakika: Kabus İngiltere'de! Coronavirüs testleri pozitif çıktı!

Edinilen son dakika bilgisine göre Coronavirüs kabusu İngiltere'ye ulaştı. İngiltere'de ilk coronavirüsü vakasının görüldüğü belirtilirken İngiliz yetkililer bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını aktardı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre İngiltere'de Coronavirüs şüphesiyle kontrol altına alınan ve testleri yapılan bir çiftin sonuçları çıktı. Değerleri ve alınan örneklerden elde edilen verilerin Coronavirüs pozitif olduğu yetkililerce açıklandı.

İşte ayrıntılar;

BAKANLIK AÇIKLADI: 2 KİŞİ

İngiltere'de aynı aileye mensup 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz." ifadesi kullanıldı.

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

ÇİN'DE ÖLÜMLER ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.