Göz doktoru ama darbe gecesi jandarmaya talimat vermiş! Flaş karar

Dicle Üniversitesinde göz doktoru olan Doç. Dr. Ceyhun kod adlı Harun Yüksel'in, bu göreviyle birlikte asıl görevinin FETÖ'nün Jandarma teşkilatından sorumlu mahrem imamı olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişiminde örgüte ait gaybubet evine gelerek Jandarma'daki FETÖ'cü rütbeli askerlere talimat verip, mahrem imam sıfatıyla örgütün emirlerini yerine getirmelerini isteyen Harun Yüksel'in mahrem imam olduğunu, itirafçı olan bir başka Jandarma imamı Hasan Hüseyin Özdemir ile Yüzbaşı Serkan Alemdar da duruşmada doğruladı.

O DA DOKTOR O DA MAHREM İMAM

Dicle Üniversitesinde Nöroloji Uzmanı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Hasan Hüseyin Özdemir tanık olarak dinlendi. Kendisi de Yüksel gibi jandarma mahrem imamı olan ve itirafçı olan Özdemir, "Harun'u hem üniversiteden, hem de FETÖ terör örgütüne bağlı jandarma içerisinde mahrem imamlık yaptığı için tanırım. Darbe gecesi Diclekent'te A101 üstündeki örgüte ait gaybubet evinde kendisi gördüm. O gece evde dua etmek için toplandık. Saat 21.30–22.00'de bu eve gittim. Harun Yüksel'i de telefonla ben aradım. Kendisine 'Bu gece gelmiyor musun' dedim. Kendisi de müsait olmadığını, dışarıda olduğunu söyledi. Ben de 'Gelsen iyi olur' dedim. Sonra geleceğini söyledi ve 22.30 gibi geldi. Biz darbe gecesinden bir hafta önce darbe girişiminin yaşandığı geceye kadar bir hafta boyunca Kuran-ı Kerim ile Fetih suresini okuyup dualar ettik. Ben Jandarma mahrem imamlığında müdür yardımcısıydım. Bana bağlı 4-5 kişi vardı, Harun Yüksel bunlardan biridir. Örgütteki kod adı da Ceyhun'dur. Askerlerle görüşürdü. Mahrem yapılanmadaki kişiler kendi gruplarının içerisindeki kişileri bilirler. Başkalarını tanımazlar. Ben de kendi grubumdaki kişiler hakkında bilgi verdim" dedi.

Mahkeme sanığı terör örgütünün mahrem imamlığını yapmak ve darbe gecesi jandarmadaki FETÖ'cülere talimat vermekten 9 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın mahkûmiyetini istinaf mahkemesi de onayladı.

TELEFONU GAYBUBET EVİNDEN BAZ SİNYALİ VERDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de nihai kararında yerel mahkeme ve istinaf kararını onayınca hüküm kesinleşti. Yargıtay onama kararında, Harun Yüksel'in Jandarma mahrem imamı olarak darbe gecesi örgüt evinden jandarmadaki rütbeli personelle görüştüğünü, kendisi gibi mahrem imamlardan Hasan Hüseyin Özdemir'in de sanığın bu faaliyetlerini doğruladığını belirtti. Sanığın gaybubet evinde mahrem imamlarla toplandığı, el konulan cep telefonunun HTS kayıtları incelendiğinde gaybubet evininin bulunduğu noktadan telefonunun sürekli baz sinyali verdiğine dikkat çekti.

30 ASKERİ TEK TEK ARAYIP DESTEK İSTEDİ

FETÖ'den ihraç edilen Jandarma Personel Şube Müdürü itirafçı Yüzbaşı Serkan Alemdar'ın da Harun Yüksel'in darbe gecesi gaybubet evine geldiğini belirtmiş olması, gece 30 askerin Alemdar'a ait cep telefonundan Harun Yüksel tarafından aranarak darbeye destek olmalarını isteyip ardından da Serkan Alemdar'a dönerek, "İşte başladı" demiş olması, darbe girişiminden önceden haberi olduğu kaydedildi.

Yargıtay sanığın etkin pişmanlıktan yararlanma gibi talebinin de söz konusu olmayışı ve hakkındaki tüm delillerin toplanmış olması nedeniyle ilk ve orta dereceli mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün oy birliğiyle onanmasını kesin hükme bağladı.