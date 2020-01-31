Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ULAŞIMA KAPANDI

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.