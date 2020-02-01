Başörtülü personele insanlık dışı tavır

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'teki başörtülü kadın çalışanlara yönelik insanlığa sığmayan tavırlarla baskı uygulandığı ortaya çıktı. İBB yönetiminin değişmesinin ardından önce sürgüne gönderilen ve 27 Ocak'ta ise işlerine son verilen eski İSMEK yöneticisi 20 kadın, kendilerine "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Bekârsınız, isterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim" şeklinde sözler sarf eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunarak "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Adliye önünde kadınlarla birlikte basın açıklaması yapan Avukat Ferah Yıldız, ayrıca 20 kadın yöneticinin işten çıkarılmasına ilişkin de yasal yollara başvurduklarını bildirdi. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'de yönetici iken 23 Haziran'dan sonra CHP'li İBB yönetimince Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Şişli, İnsan Kaynakları, Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim müdürlüklerinin sorumlusu oldu.Şişli, göreve geldikten sonra geçen ağustos ayında Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'ndaki (İSMEK) 20 bölge sorumlusuyla bir toplantı yaptı. İddiaya göre; Şişli toplantıda, kadın personele bekâr olup olmadıklarını sordu. Daha sonra ise çoğunluğu başörtülü olan bölge sorumlusu kadınlara yönelik, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim, tanışırsınız" sözlerini sarfetti. Sonraki süreçte çalışanlara yönelik mobbinglere başlayan Yeşil Meltem Şişli'nin talimatıyla İBB iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetimi AŞ'de (İSPER) bir disiplin kurulu oluşturuldu ve İSMEK yöneticilerine yönelik soruşturmalar yapıldı. Geçen hafta, AK Partili Meclis Üyesi Yasemin Batur konuyu İBB Meclisi'ne taşıdı. Bunun üzerine Şişli, İSPER Genel Müdürü A. Banu Saraçlar'a "Ben kelle istiyorum. Hemen harekete geçin" talimatı verdi. Böylece haksız yere işten çıkarmalar için düğmeye basıldı. 27 Ocak'ta 20 bölge sorumlusu kadın kapı önüne konuldu. En az 10 yıllık çalışan olan kadın personelin tazminat hakkı kazanmamaları için de 'disiplin suçu' gerekçe gösterildi. Bu nedenle işsizlik maaşı için başvuru bile yapamayan kadınlar, uğradıkları haksızlığı SABAH'a anlattı:Toplantıda başörtülerimize laf söyleyerek inançlarımızdan ötürü aşağıladı. Bununla da yetinmeyip, bekar olan arkadaşlarımıza dil uzattı. Her bölge sorumlusunun yanına akademik çalışma adı altında lise mezunu olan bölge sorumlusu yetkileriyle donatılmış eş bölge sorumluları verdiler. Daha sonra bu kişiler de bizi yıldırmak için içeriden aldıkları talimatlarla bizimle dalga geçer gibi konuşuyordu. İkametgâhımızın ve görev yaptığımız yerlerin çok uzağında bizleri görevlendirme yaptılar. En sonunda disiplin soruşturmasıyla bizleri işten çıkardılar.Yapılan baskılar, uygulanan mobbing kesinlikle kabul edilebilecek bir durum değil. Ensanlığa yakışmaz. Yapılan baskılara elbette ki bu süreçten sonra sessiz kalmayacağız. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.Başörtülerimizden dolayı aşağılandık. 'Bu sıcakta nasıl kapalı olarak duruyorsunuz' diyerek de dini yaşamlarımızı sorguladı. Sürekli olarak telefonla aranarak neler yaptığımız sorgulandı. Yanımıza verilen eş bölge sorumluları tarafından da sürekli takip ettiler.Tanıştığımızda konuşmamız arasına girerek şaşkın bir bakışla müdür beye dönerek, 'Bunların diksiyonları da ne kadar kötü, siz hiç eğitim almadınız mı' şeklinde ilk tacizine maruz kaldık. Personelin bir kısmının bekar olduğunu öğrenince "Sizleri itfaiyecilerle tanıştırmamız lazım. Bir gece düzenleyelim, arkadaşlarla birbirleriyle ne güzel kaynaştıralım" diyerek alay etti. Cinsiyetimiz adına utanç duyduk. "Bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle de otobüse minibüse in, bin yapıyorsunuz. Sizin için zor olmuyor mu? Terlemiyor musunuz? Hatta kokuyorsunuz" dedi. Bunu bile söyleyebildi. Biz duyduğumuz cümlelere inanamadık. İnanılmaz bir mobbinge uğruyoruz 7 aydır.

BUGÜN NELER OLDU