İlk milli uçak gemisinde sona doğru

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında sona yaklaşıldı. TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için kendisi için hazırlanmış cep rıhtımına alındı. Geçen yıl denize indirilen geminin inşasının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. TCG Anadolu, 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliği bulunan geminin bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip gemide 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi yer alıyor.