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'den saldırısına ilişkin flaş açıklama

Sözcüsü Ömer Çelik, 'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Saldırıyı gerçekleştiren hedefler imha edilmiştir. Rejim, Rusya ile mutabakatı vurmuştur" dedi.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:11 ABONE OL
AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Rejim gözlem noktalarımıza yaklaştığı anda düşman unsur kabul edilecek. Silahlı Kuvvetlerimiz saldırıya en ağır karşılığı verdi. Biz rejime zaten güven olmadığını söylüyorduk bu saldırı ile rejim Rusya ile mutabakatımızı da vurmuş oldu. Biz herhangi bir geri adım atmayacağız. Rejim bu saldırı ile terör rejimi olarak hareket ettiğini göstermiştir. Bu eylemi gerçekleştirenlere bedel ödetmeye devam edeceğiz.

AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama

REJİM YENİ BİR GÖÇ DALGASI BAŞLATMAK İSTİYOR

Siyasi çözüm sürecini sabote eden rejimin herkes tarafından doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Rejim yeni bir göç dalgasını başlatmak istiyor Avrupalı müttefiklerimizin bunu görmesi gerekiyor. Rejim bu saldırıyı gerçekleştirerek demokratik dünyaya da bir saldırı gerçekleştirmiş oldu.

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AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama
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