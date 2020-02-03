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Son dakika haberi: 'te neler oluyor? Başkan Erdoğan Uluslararası kamuoyunu böyle uyarmıştı! İşte İdlib'ten son durum

Bu sabah ajanslara düşen son dakika haberinde Suriye 'te 4 askerimizin rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu ve 9 askerimizin de yaralandığı duyuruldu. Rejimin gerçekleştirdiği alçak saldırıya ilişkin 'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı ve saldırıya anında karşılık verildiği belirtildi. Peki İdlib'te neler oluyor? Başkan Erdoğan'ın rejim ve destekçileriyle ilgili son günlerde dikkat çektiği noktalar ve uyarıları neydi? İşte alçak saldırının perde arkası ve İdlib'ten son dakika bilgileri;

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Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika haberi: İdlib'te neler oluyor? Başkan Erdoğan Uluslararası kamuoyunu böyle uyarmıştı! İşte İdlib'ten son durum

İşte İdlib'ten gelen son dakika haberi, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve gelişmelerin kronolojisi...

BAŞKAN ERDOĞAN REJİM VE DESTEKÇİLERİNİ UYARMIŞTI

Suriye'de mazlumların son sığınağı olan ve rejim tarafından ablukaya alınarak kenar kasabalardan sivilleri katletmeye başladığı İdlib'te aylarca yürütülen müzakereler ve anlaşmaların hepsi ihlal edilmeye başlanmıştı. Başkan İdlib'teki durumla ilgili hem rejim ve destekçilerini, hem de uluslararası kamuoyunu uyarmış burada Esad'ın hem sivillere hem de barış güçlerine karşı bir saldırıya geçmemesi gerektiğini bildirmişti.

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Son dakika haberi: İdlib'te neler oluyor? Başkan Erdoğan Uluslararası kamuoyunu böyle uyarmıştı! İşte İdlib'ten son durum
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