Son dakika haberi: İdlib'te neler oluyor? Başkan Erdoğan Uluslararası kamuoyunu böyle uyarmıştı! İşte İdlib'ten son durum

İşte İdlib'ten gelen son dakika haberi, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve gelişmelerin kronolojisi...

BAŞKAN ERDOĞAN REJİM VE DESTEKÇİLERİNİ UYARMIŞTI

Suriye'de mazlumların son sığınağı olan ve rejim tarafından ablukaya alınarak kenar kasabalardan sivilleri katletmeye başladığı İdlib'te aylarca yürütülen müzakereler ve anlaşmaların hepsi ihlal edilmeye başlanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdlib'teki durumla ilgili hem rejim ve destekçilerini, hem de uluslararası kamuoyunu uyarmış burada Esad'ın hem sivillere hem de barış güçlerine karşı bir saldırıya geçmemesi gerektiğini bildirmişti.