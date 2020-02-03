Başkan Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırıya ilişkin flaş açıklama

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 askerimiz de yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ukrayna ile yakın ilişkimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarlarıdır. Ziyaretimizin hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya tepki "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle şu anda vermiş durumda"

SORU-CEVAP

4 askerimiz şehit oldu. Sayın İbrahim Kalın da açıklama yaptı. Yeni bir harekat olacak mı?

30-35 SURİYELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı taraftan etkisiz hale getirilmiş durumda. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanımız zaten görüşme yapmıştı. Süreçte istediğimiz neticeyi alamazsak kendi muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine ileteceğiz. Arazide generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeyi yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30-35 kişi etkisiz hale getirildi. 40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında"

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FİLİSTİN İÇİN TOPLANACAK? NASIL YORUMLUYORSUNUZ?

Planla ilgili gerek Cuma günü gerekse daha önce yaptığım açıklamalarda bunun işgal planı olduğunu açıklamıştık. Ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI ALDATMACIDIR

Metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Filistin tarafı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail sınırı içinde kaldığını kabul etmeli diyor. Hamas'ın silahların toplanılarak Gazze'nin silahsız bir bölge haline gelmesi diyor. Hamas silahını verecek, İsrail'in silahı ne olacak? Ben de dün Hamas'ın lideri ile İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK ile YPD ile görüşmelerini yapıyorlar biz ee... Böyle bir şey olamaz. Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir şey burada.

Filistinlilere hakları olanı bile vermemişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışılması. Arap Ligi her ne kadar sürpriz de olsa toplantıda cevabını verdiler. Biz Arap Ligi'nin bu ferasetinin devam etmesini temenni ederiz. Netenyahu'hun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başındaki biri ile Trump'ın toplantı yapması, bunlar zilletin bir ifadesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin açıklamalar |Video (3 Şubat 2020 Pazartesi)