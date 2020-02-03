Bu ay 7 ildeki 32 davada 1973 FETÖ sanığı hesap verecek

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin bu ay 7 ildeki 32 davada 1973 sanık hakim karşısına çıkacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 26 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1457, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda ise 516 sanık hakim karşısına çıkacak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanmasına 3 Şubat'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Aynı gün, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. İşte gün gün FETÖ'cü sanıkların hesap vereceği davalar;



3 ŞUBAT

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (84 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi- Silivri



4 ŞUBAT

"Maceracı" programının sunucusu Murat Yeni'nin yargılandığı FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



6 ŞUBAT

Kaynak Holding kurucularından Kemal Başkaya'nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi



7 ŞUBAT

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (11 sanıklı)

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi







10 ŞUBAT

FETÖ'nün yasa dışı dinleme davası (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan



11 ŞUBAT

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün emir astsubayının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (16 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı Mustafa Sayın Erdoğan'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



12 ŞUBAT

FETÖ'nün sözde "2. Ordu Komutanlığı imamı Reşat Nazmi Oral'ın (sağda) yargılandığı dava.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi Faruk Güllü'nün yargılandığı FETÖ davası (1 sanıklı) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



13 ŞUBAT

FETÖ'nün "Malezya İmamı" Arif Komiş'in yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



14 ŞUBAT

Adana'daki FETÖ/PDY davası (25 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer:İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi



17 ŞUBAT

Muhafız Alayı'ndaki darbe girişimi davası (521 sanıklı)

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

"Askeri casuslukta kumpas" davası (95 sanıklı)

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi







18 ŞUBAT

Hrant Dink cinayetine ilişkin ana davadan ayrı görülen dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan



19 ŞUBAT

Kemal Batmaz'ın eşinin FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan

MİT tırlarının durdurulması davası (50 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi



20 ŞUBAT

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Dava adı: MİT'in Gabon'da yakaladığı FETÖ'cülerin davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerin davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi



21 ŞUBAT

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı işgal girişimi davası (10 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi- Silivri

İzmir'deki darbe girişimi davasının istinaf duruşması (66 sanıklı)

Yer: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi



25 ŞUBAT

Zonguldak'taki FETÖ/PDY yapılanması davası (15 sanıklı)

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



27 ŞUBAT

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (30 sanıklı)

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

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