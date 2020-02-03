Maceracı Murat yeni çark etti

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan FETÖ'nün Samanyolu televizyonu sunucusu Murat Yeni, itirafçılık hükümlerinden yararlanmak isteyince yargılandığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. İtirafçı kapsamında verdiği ifadesinde örgütsel toplantılara tarihçi ve yazar Talha Uğurluel'in de katıldığını söylemesi üzerine İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılamasını yaptığı Uğurluel'in davasına Murat Yeni'yi tanık olarak çağırdı.

'SOHBETLERİN BÜYÜK KISMI KANALDA YAPILIRDI'

Murat Yeni daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde, örgütün medya yapılanması ve örgüt üyelerinin bu yapılanma içerisinde tasnif edilmelerine ilişkin bilgiler aktararak şunları söylemişti: "Ben, hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucusu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada kapatılan Samanyolu TV'de 'Maceracı' adlı programı sunan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Murat Yeni, tanık olarak dinlendi. Yeni şu ifadeyi verdi: "Yaptığımız sohbetler cemaat sohbeti değildi, çay sohbetiydi. Kanalda 1 veya 2 defa Talha Uğurluel ile karşılaşmışımdır. Ben Talha Uğurluel'i iyi bir tarihçi olarak biliyorum. Yaptığımız sohbetler cemaat toplantısı değildi. Yaptığımız sohbetler cemaat sohbeti değildi, çay sohbetiydi. Uğurluel'in FETÖ ile iltisakına dair bir bilgim yok."

MAHKEME BAŞKANINDAN ÇELİŞKİLİ İFADE TEPKİSİ

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ersin Özaslan, tanık Murat Yeni'ye "Soruşturma aşamasında FETÖ sohbetlerine katıldığınızı söylemişsiniz. Yurtta sohbete katıldığınızı belirtmişsin. Şimdi farklı çelişkili ifadeler kullanıyorsun" dedi. Yeni ise, "O anda nezarette kalmanın etkisiyle net cevaplar vermemiş olabilirim. Yine bunları söylemiştim, ama farklı algılanmış olabilir" karşılığını verdi. Başkan Özaslan'ın "Eve de sohbet için gitmişsin önceki ifadende" demesi üzerine Yeni, "Bir eve gitmişimdir, sohbet etmişimdir. Tamamıyla çay sohbeti yemek sohbetidir. O dönemde uzun süre gözaltında kaldım, çok soru soruldu. Panik atak hastasıyım, insanlar beni gördüğünde yemek geliyor aklına. Ben nasıl dini sohbet edebilirim" iddiasında bulundu.

YARGILANDIĞI MAHKEMEYE TUTANAK GÖNDERİLDİ

Murat Yeni'nin sanık olarak verdiği ifadesinde anlattıklarının aksine tanık olarak dinlendiği mahkemede tam tersi ifade vermesi üzerine mahkeme harekete geçti. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni'nin yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çelişkili ifadesinin bir örneğinin gönderilerek itirafçılık hükümlerini yerine getirmediği yönünde değerlendirilme yapılmasını istedi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Murat Yeni hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün televizyon kanalı Samanyolu'nda 'Maceracı' isimli programla ünlenen Yeni'nin örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı belirtilmişti. Murat Yeni, 11 Nisan 2019 günü adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



