‘Örgüt toplantısı değil çay sohbetiydi’ yalanı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün kapatılan yayın organı STV'deki 'Maceracı' programını sunan Murat Yeni, tarihçi Talha Uğurluel'in yargılandığı mahkemede tanık olarak dinlendiği sırada Uğurluel ile birlikte katıldıkları toplantıların ilk ifadesinin tam aksine örgüt toplantısı değil çay sohbeti olduğunu iddia etti. Mahkeme, ilk ifadesinin aksine beyanlarda bulunan Yeni'nin itirafçı olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi için yargılandığı mahkemeye yazı yazdı. Yeni 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanıyor.