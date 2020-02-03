Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralı

Son dakika: 'de 4 asker oldu, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, 'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 07:50 ABONE OL
Son dakika: İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN