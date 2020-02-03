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'deki skandal... 'dan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi () AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet , İBB 'nin 'te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili açıklama yaptı. Göksu "Kendini bilmez bu kişinin bir an önce görevden alınması olmalıdır" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:32 ABONE OL
İBB'deki skandal... Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İBB'de başörtülü hanım çalışanlara toplantılarda hakaret, onur kırıcı ve rencide edici tavırlar ve ifadelerle saldırdığı öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına yönelik tutumuna ilişkin AK Parti'den sert bir açıklama geldi.

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"SİYASİ BEDELİ DERHAL GÖREVDEN ALINMASIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır. Konu zaten yargıya taşınmıştır. Hukuki sonucu buradan göreceğiz. Ancak bir de bu ahlaksız ifade ve davranışların siyasi sonucu olmalıdır. Siyasi sonucu ise; kendini bilmez bu kişinin bir an önce görevden alınması olmalıdır" dedi.

Hilal Kaplan yazdı

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İBB'deki skandal... Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli açıklaması
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