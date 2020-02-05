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Gül: Ceza infaz düzenlemesi yakında TBMM'ye geliyor

Abdülhamit Gül ceza infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül düzenleme teklifinin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:32 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül: Ceza infaz düzenlemesi yakında TBMM'ye geliyor

Adalat Bakanı Abdülhamit Gül Cumhur İttifakı olarak üzerinde çalışılan ve belli alanlarda ceza infaz düzenlemesini içeren teklifin yakında Meclis'e geleceğini bildirdi.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESi KAPSAMINDA NE VAR?

Gül düzenlemeye ilişkin önceki hafta verdiği bilgilerde şunları söylemişti: Kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır. Kişinin yine yanlış yaparsa, topluma zarar verirse yine cezaevine gireceği bir düzenleme olması lazım. Bu anlamda söz konusu paket bir af değil. Hafta sonu evde infaz, hafta sonu geceleyin infaz gibi hamilelere, yaşlılara, hastalara yönelik infazın insani yönünün değeceği birtakım düşünceler söz konusu"

Ayrıntılar geliyor...

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Adalet Bakanı Gül: Ceza infaz düzenlemesi yakında TBMM'ye geliyor
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