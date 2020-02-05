Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağından acı haber: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: 'de pistten çıkan uçağından acı haber: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakan Koca 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti. Hava Yolları pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 02:12 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağından acı haber: 3 kişi hayatını kaybetti

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Koca, Van'da meydana gelen çığ ile ilgili olarak, "Yatan hasta sayımız 47 kişi, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Hepsinin genel durumları iyi, kritik durumu olan hastamız yok. 4 hastamızın ameliyatı gerçekleşti." dedi.

İstanbul'da gerçekleşen kazayla ilgili, "İstanbul'da ise toplam hastanelerimize başvuran sayısı 179 oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı 3 kişi. 179 hastamızın genel durumları iyi. Ayrıca Pendik'te metro inşaat kazasında 4 vatandaşımız yaralandı. Genel olarak 4 hastamızın durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Pegasus'a ait uçak neden pistten çıktı? Kaza neden oldu? | Video

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı. Uçaktakiler tahliye edilirken, yaralanan 52 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Vali Yerlikaya, kazanın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

3 ÖLÜ, 179 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, kazaya ilişkin son bilgileri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı açıklamada paylaştı. Koca olayda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü yoğun bakımda 179 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasında flaş gelişme! Pegasus Havayolları'na ait uçak neden kaza yaptı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağından acı haber: 3 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN