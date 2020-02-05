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Son dakika: Bahçesaray’da çığ faciası! Bakan Van’a gitti

İçişleri Bakanı 2 çığ faciasının yaşandığı toplamda 31 kişinin hayatını kaybettiği ve arama çalışmalarının devam ettiği 'a gidiyor.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:45 ABONE OL
Son dakika: Van Bahçesaray’da çığ faciası! Bakan Süleyman Soylu Van’a gitti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığa ilişkin, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler." dedi.

BAKAN SOYLU BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video

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Son dakika: Van Bahçesaray’da çığ faciası! Bakan Süleyman Soylu Van’a gitti
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