Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ tepkisi: Tüm vekiller dava açmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantıs'nda emekli orgeneral İlker Bağbuğ'un FETÖ ile ilgili sözlerini sert dille eleştirdi ve TBMM'ye yönelik saygısızlığın karşılığında parlamenterlerin dava açması gerektiğini bildirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ilgili kısmı;

Türkiye'de sürekli tuzak kuran, bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir grup var. Faşistin önde giden olan jakoben zihniyetin oyunuyla karşı karşıyayız. CHP, o dönem bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Bu düzenleme ile AK Parti Grup Başkan vekilleriyle görüşen Kılıçdaroğlu'ydu. Bu düzenleme komisyondan ve genel kuruldan geçip kanunlaşmıştır. Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanıması ne hukukta ne demokraside yeri olamaz. CHP'liler başta olmak üzere tüm Meclis'in desteklediğini görüyoruz. Bugün dönüp geriye baktığımızda Meclis'in doğru iş yaptığını görüyoruz. Ne yaptık, askeri mahkemeleri kaldırdık.

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"HEPİNİZ DAVA AÇMALISINIZ"

Eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım. Meclisimizi itham altında bırakan açıklamalar yaptı. Süratle hepiniz dava açmalısınız. Anayasa buna amir. Meclis'in yasama yetkisini bir kişinin yere çalmaya hakkı yoktur. Bu açıklamalara CHP ve diğer partilerden kimileri destek vermiştir. Daha önce aksi karar almalarına rağmen. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez.

CHP'lilerin bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri meseledir. 2009 yılında Meclis'te görev yapmış tüm arkadaşlarımızın hemen dava açarak, parlamentonun onurunu savunacaklarına inanıyorum.

İLKE BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, geçen hafta konuk olduğu bir programda 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.