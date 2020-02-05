Son dakika: 3 şehidin katili ve PKK'nın kritik ismi öldürüldü

İhbarı üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçesi'ne bağlı Karahasan Mahallesi Eminağa Komu'nda, 30 Ekim 2019'da Jandarma Özel Harekât timleri tarafından 'Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2 İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu' gerçekleştirdi. Nokta operasyonu sonucu, terör örgütünün sözde 'Sözde Amed Eyaleti Özel Güç' içerisinde sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3 ŞEHİDİN KATİLİ

İstihbarata dayalı operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Ramazan Toprak'ın, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasında tünel kazılarak 1'i polis memuru, 2'si teknisyen 3 kişinin şehit olduğu ve 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı planlayıp gerçekleştirildiği belirlendi.

UZMAN ÇAVUŞ VE KÖY KORUCUSUNU ŞEHİT ETTİ

Başına konulan 300 bin lira para ödülü ile aranan terörist Ramazan Toprak'ın, 21 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Sulubağ Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırladığı ve yola yerleştirdiği belirlenirken, 7 Temmuz 2017'de ise, Diyarbakır'ın Hani İlçesi Gömeç Köyü Çağıl Mezrası'nda askerin geçişi sırasında infilak ettirilen el yapımı patlayıcıyı yerleştirdiği tespit edildi. Terörist Ramazan Toprak'ın, 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Hani İlçesi Topçular Köyü yolu Şekale Tepe mevkiinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.