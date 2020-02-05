FETÖ’ye ‘mahrem abi’ baskını: 173 gözaltı

FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanması içindeki isimlerine yönelik yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 280 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kripto isimlerine yönelik Konya merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 50 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Tokat'ta 16, Balıkesir'de 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'daki operasyonda örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı belirlenen 47 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.



KUAFÖRE GİDERKEN YAKALANDI

SİVAS: Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan bir kadın, Ankara'da kuaföre gireceği sırada yakalandı.

KOCAELİ: Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR: Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MANİSA: Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12'si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı. Bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İzmir'de FETÖ'ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İZMİR: İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA: Şanlıurfa merkezli 4 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.



TÜBİTAK VE GATA'DA 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Polisin ortak çalışması sonucu FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında dün TÜBİTAK ve GATA yapılanmasına operasyonu yaptı. İki operasyonda da bazıları aktif görevde bulunan toplam 53 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı, polis 39 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemi üzerinden terör örgütü FETÖ ile haberleştikleri tespit edildi. Yüksel TEMEL/SABAH



KULELİ'NİN MAHREM YAPISI ÇÖZÜLÜYOR

15 Temmuz'da darbe kalkışmasına katılan ve birçok örgüt üyesi subayın yetiştirildiği örgütün kalesi olarak bilinen Kuleli Askeri Lisesi'nin de örgüt ağının büyük bölümü deşifre edildi. Gözaltı listesindeki sivil imamlardan örgütte "Müdür" pozisyonundaki Sedat kod adlı Murat F.'nin Kuleli Askeri Lisesi'ndeki askerlere abilik yapan sivil imamların başındaki isim olduğu, yardımcılarının ise Yasin E. ile Gökhan Ş. olduğu tespit edildi. 10'u ByLock kullanıcısı 50 zanlı arasında ayrıca, İzmir'deki sivil imam yapılanmasında müdür pozisyonunda olan Bahadır kod adlı Hakkan B. ile Van-Hakkari'deki askerlerden sorumlu Abdullah K.'nin da bulunduğu öğrenildi.