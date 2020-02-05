SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza ile ilgili açıklama geldi! Yaralılar hastaneye taşınıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası gündemi meşgul ediyor. Konu ile ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar en doğru bilgilere ulaşmak isterlerken resmi kaynaktan gelecek haberleri inceliyorlar. 177 yolcunun taşındığı uçak sert bir iniş yapmış ve feci bir kazaya neden olmuştu. Konu üzerinde çalışmalar sürmeye devam ederken İstanbul Valisi Yerlikaya, yaşanan uçak kazası ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Son dakika! Pegasus uçağı kaza yaptı! İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları