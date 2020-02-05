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SON DAKİKA: Yerlikaya'dan 'de yaşanan ile ilgili açıklama geldi! Yaralılar hastaneye taşınıyor!

Havalimanı'nda yaşanan feci uçak kazasının ardından vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ederken resmi kaynaktan gelecek haberleri ilgiyle takip eden vatandaşlar en doğru bilgilere ulaşmak istiyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan ile ilgili Yerlikaya son dakika açıklamalarında bulundu. 120 yaralının hastaneye taşındığı bilgisi iletilirken konuya yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 21:42 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza ile ilgili açıklama geldi! Yaralılar hastaneye taşınıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası gündemi meşgul ediyor. Konu ile ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar en doğru bilgilere ulaşmak isterlerken resmi kaynaktan gelecek haberleri inceliyorlar. 177 yolcunun taşındığı uçak sert bir iniş yapmış ve feci bir kazaya neden olmuştu. Konu üzerinde çalışmalar sürmeye devam ederken İstanbul Valisi Yerlikaya, yaşanan uçak kazası ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza ile ilgili açıklama geldi! Yaralılar hastaneye taşınıyor!
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