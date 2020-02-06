Son dakika: Çığ altındaki bir kişinin cesedine daha ulaşıldı

Van - Bahçesaray karayolunda arka arkaya meydana gelen çığ faciasında karlar altında olduğu düşünülen 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Ekiplerin kalan 2 kişiyi daha arama çalışması sürüyor.

KAYBIMIZ 39 OLDU

Cesedine ulaşılan vatandaşımızın ardından Van - Bahçesaray yolunda gerçekleşen çığ felaketlerinin neden olduğu can kaybımız 39'a çıkmış oldu.

İşte ayrıntılar;

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.