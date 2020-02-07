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bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı

- kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri ’i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:43 ABONE OL
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

YENİDEN BAŞLATILDI

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde sabah saatlerinde zorlu hava koşulları altında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'e ulaşmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma yapıyor.

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Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı
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