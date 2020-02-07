Osmanlı - Rus Savaşından bu yana oradalar! Gümüşhane'deki siperler korumaya alındı

'PEK ÇOK ECDADIMIZI ORADA KAYBETTİK'

Bölgede savaş döneminin bütün özelliklerini barındıran yapılar bulunduğunu da kaydeden Erüz, "Bölgede bulunan en yüksek siper alanları. Başka bir özelliği de sırtın tamamında yaklaşık 3-4 kilometrelik sahaya yayılıyorlar. Yamacın hem doğu, hem de batıya bakan kısımlarında yoğun bir siper yapısı bulunuyor. Tepenin üzerinde de uzun süre konaklamayı sağlayacak şekilde de yapılar bulunuyor. Savaş döneminin bütün özelliklerini barındıran yapılar bulunuyor. Bölgemiz 1'nci Dünya Savaşı'nda çok ciddi bir Rus işgali yaşadı. Çok ciddi çarpışmalara maruz kaldı. Pek çok ecdadımızı orada kaybettik. Hem asker hem de milis kuvvetler olarak çok ciddi çatışmaların yaşanmış olduğu bir bölge. Bu kadar yüksekte ve büyük bir alanda savunma hattı, bugüne kadar bozulmadan gelmiş" diye konuştu.

