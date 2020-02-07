Son dakika haberi: Manisa Akhisar'da bir deprem daha! İşte son depremler listesi...

Bu sabahın erken saatlerinde Akdeniz'de üst üste depremler meydana geldi. Saat 05:16'da 4.0 şiddetinde bir deprem olurken saat 05:23'te de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tüm depremlerin ortak özelliği Akdeniz ve Girit Adası açıklarında olması. Bu depremlerin ardından da 06:11'de 4.5 şiddetinde 10.03 km derinliğinde bir deprem daha oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre aşağıdan son depremleri inceleyebilirsiniz.

Akhisar'da 4.0 şiddetinde deprem oldu! AFAD verilerine göre depremin saati 09:31 olarak ifade edildi.

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