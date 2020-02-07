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Son dakika haberi: Manisa Akhisar'da bir daha! İşte ...

AFAD'ın son dakika verilerine göre Manisa'da 4.0 şiddetinde oldu. Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 06:11 olarak açıklanırken derinliği ise 10.03 km olarak ifade edildi. Deprem İzmir, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri ve Antalya gibi illerimizden de hissedildi. En son nerede deprem oldu sorularınızın cevabını aşağıdaki son depremler sayfasından yanıtlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Manisa Akhisar'da bir deprem daha! İşte son depremler listesi...

Bu sabahın erken saatlerinde Akdeniz'de üst üste depremler meydana geldi. Saat 05:16'da 4.0 şiddetinde bir deprem olurken saat 05:23'te de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tüm depremlerin ortak özelliği Akdeniz ve Girit Adası açıklarında olması. Bu depremlerin ardından da 06:11'de 4.5 şiddetinde 10.03 km derinliğinde bir deprem daha oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre aşağıdan son depremleri inceleyebilirsiniz.

Akhisar'da 4.0 şiddetinde deprem oldu! AFAD verilerine göre depremin saati 09:31 olarak ifade edildi.

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Son dakika haberi: Manisa Akhisar'da bir deprem daha! İşte son depremler listesi...
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