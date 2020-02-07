Son dakika: Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşetinde flaş gelişme

İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yönelik soygun gerçekleştirilmiş, şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

İstanbul Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşetinde flaş gelişme | Video

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin iş yerine geldiği, yüklü miktarda altın alacağını söyleyerek iş yeri sahibi mağdur Yusuf Yıldız'dan çay istediği, mağdurun iş yerinin arka kısmında bölmeden bulunan yerde çay koymak istediği sırada şüphelinin arkasından yaklaştığı ve cebinden çıkardığı ekmek bıçağını mağdurun boynuna sapladığı tespit edildi.

Bahçelievler'deki kuyumcu soygunu dehşeti kamerada! | Video

BİR DAKİKA BOĞUŞTULAR

Ardından mağdur ile yaklaşık 1 dakika kadar boğuştukları, mağdurun 1 defa başından, 2 defa boynundan ve 3 defa da sırtından yaralandıktan sonra iş yerine başka bir müşterinin gelmesi ve mağdurun direnmesi üzerinden şüphelinin soygundan vazgeçerek kaçtığı belirlendi.

Olayla ilgili ekipler tarafından yapılan incelemeler ve kamera çalışmalarında şüphelinin eşkal bilgileri tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelinin eşkal bilgileri doğrultusunda ilçe genelinde titizlikle yürütülen çalışmalarda şüphelinin saklanabileceği yerler tek tek araştırıldı. Şüphelinin en son Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir sokak içerisinde tekstil atölyesinde saklandığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

BIÇAK İLE YAKALANDI

Şüpheli tekstil atölyesi içerisinde kıskıvrak yakalandı. 48 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli O.A. suç aleti ile birlikte ele geçirildi. O.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



