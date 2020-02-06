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’da magandasına 2 bin 744 TL kesildi

’da abartı egzozlu otomobille trafikte makas atan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Olay yerine gelen ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cinayet ve ekipleriyle araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından araç sürücüsü D.'ye, filmli cam, abartı egzozdan ve makas atmak ihlallerinden toplam 2 bin 744 TL para cezası kesildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 18:35 ABONE OL
Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 68 AAD 512 plakalı otomobilin Alparslan Türkeş Bulvarında hızla makas attığını fark etti. Bunun üzerine otomobilin peşine düşen polis ekipleri, dur ihtarında bulunduğu sürücünün kaçması üzerine takibe başladı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durdurulurken, olay yerine trafik ekipleri çağrıldı.

Makas atmaya çalışırken önce duvara sonra otomobile çarptı

Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleriyle araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından araç sürücüsü Anıl Alper D.'ye (24), filmli cam, abartı egzozdan ve makas atmak ihlallerinden toplam 2 bin 744 TL para cezası kesti.

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Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi
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