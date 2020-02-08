Çığ şehitlerine son görev

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu şehit olan askerlerden 6'sı dün toprağa verildi. Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat İstanbul'da, Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü memleketi Aksaray'da, Uzman Çavuş Muammer Keskin memleketi Aydın'da, Uzman Onbaşı Özen Akçam Artvin'de, Uzman Çavuş Özgür Işık memleketi Düzce'de, Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Cihat Erat, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle uğurlandı. Şehit Cihan Erat'ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Başkan Erdoğan namazın ardından kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Tüm milletimizin başı sağ olsun. Bir tarafta Van'daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib'de şu anda yaşadıklarımız, ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Bizler şehadete ürkerek değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz. Şu anda biz Cihan kardeşimizi bu şekilde uğurluyoruz. Rabbim sevgili Habibine, Cihan kardeşimizi, inşallah komşu eylesin" dedi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü için Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Süreyya ve babası Mehmet Süslü ile kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Oğlunun acısına dayanamayıp, kalp krizi geçiren şehit annesi Yeter Süslü, ambulansla törene getirildi. Anne Süslü evladının tabutuna sarılıp "Gözlerini yerim senin yavrum, hakkını helal et yavrum" diyerek fotoğrafını öptü. Şehidin 8 aylık kızı Miray Süslü, akrabalarının kucağında tören alanına getirildi. Şehit Süslü'nün naaşı, Sultanhanı Mezarlığı'na defnedildi.Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin ise Aydın'da son yolculuğuna binlerce hemşehrisi tarafından uğurlandı. Aileyi ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin 3 aylık kızı Kumsal'ı kucağına alarak sevdi. Babasını çocuk yaşta kaybeden şehidin naaşı Çine Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Şehidin annesi Rabia Koca ve eşi Zeynep Keskin tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Zeynep Keskin, "Böyle mi gelecektin memleketine. Açın tabutunu, bir kere daha görsün memleketini. Ben nasıl yaşarım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın (26) Artvin'in Ardanuç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ve Sıla Akçam tabuta sarılıp, şehidin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Asker montu giyen şehidin kız kardeşi Sıla Akçam, asker selamı vererek, "Sen benim gururumsun ağabeyim. Sen şehit olmak istiyordun, ben senle gurur duyuyorum. Sana söz verdim. Bir damla gözyaşı dökmeyeceğim" dedi. Akçam'ın naaşı Bulanık köyünde toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık ise, memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde dua ve tekbirlerle Yılgın köyünde toprağa verildi. Şehidin annesi Raziye Işık, babası Arslan Işık ve eşi İrem Işık dimdik ayakta durmaya çalıştı. Şehit annesi ve babası ellerinde bayraklarla oğullarını uğurladılar. Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı ise, Kars'ın Arpaçay ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Başkan Erdoğan, çığ faciasında şehit düşen 11 asker ile 9 güvenlik korucusunun ailelerine gönderdiği mesajla da başsağlığı diledi.BAŞKAN Erdoğan, şehit Cihan Erat'ın babası Adnan, annesi Safiye ve kardeşi Kadir Erat'a taziye dileklerini iletti. Şehit annesi ve şehit babası ile bir süre konuşarak teselli etmeye çalışan Erdoğan, tören boyunca ailenin yanından ayrılmadı./ SABAH

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