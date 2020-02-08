İlker Başbuğ’a suç duyurusu

AK Partili 6 milletvekili, "askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu" iddia eden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "hakaret", eski CHP'li vekil Dursun Çiçek hakkında ise, "iftira" suçlamasıyla şikayetçi oldu.Suç duyurusu dilekçesinde, "Değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşması sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır" denildi. Dilekçede, Başbuğ'un sözlerinin, FETÖ'ye direnen Gazi Meclisi'ne saygısızlık içerdiği, vesayet özleminin ise yansıması olduğu ifade edildi.2009'daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılması talep edildi.Dava dilekçesinde, "TBMM'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan Gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük bir talihsizliktir" denildi.FETÖ ile mücadele edenleri, asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmanın FETÖ ile mücadeleye zarar verdiği ve FETÖ'ye hizmet ettiği belirtilen dilekçede, "FETÖ ile mücadele iddiasında bulunan herkesin, FETÖ ile mücadeleyi zaafa veya akamete uğratacak davranışlardan özenle kaçınması milletimizin ortak beklentisidir" denildi.Dilekçede, "Sonuç olarak şüpheli, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak, müvekkilimizin onur şeref ve saygınlığını rencide etmek suretiyle atılı suçu alenen işlemiştir" değerlendirmesi yapıldı.Dilekçede milletvekillerinin yasama faaliyetleri nedeniyle hiçbir şekilde suçlanamayacağının açık bir şekilde düzenlendiği kaydedilerek, "Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak anti-demokratik rejimlerde ve vesayet rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları, vesayet düzeninin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir" ifadesi kullanıldı.Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde ise, "Şüphelinin konuşmasında yer alan ifadeler, 5237 sayılı TCK'nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir" denildi.

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