Son dakika: İdlib'deki hain saldırı sonrası sınırda hareketlilik

Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor. Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.

Son dakika! İdlib'deki saldırı sonrası sınırda helikopter hareketliliği | Video

Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

Farklı bölgelerdeki birliklerden daha önce kente gönderilen ve sınır hattında bekletilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Hatay istikametine hareket etti.





Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.





Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden Akçakale'ye gelerek Şanlıurfa istikametine gitti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri konvoyda, Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların olduğu öğrenildi.