Son dakika: Kaptan pilotu rahatsızlanan Pegasus uçağının kule ile görüşmesi ortaya çıktı! İşte o diyaloglar

Pegasus Havayolları'na ait Viyana-İstanbul seferini yapan uçakta Sabiha Gökçen Havalimanı inişi öncesi kaptan pilot havada rahatsızlanmış ve acil iniş yapılmıştı.

SON DAKİKA

KULE İLE İKİNCİ PİLOTUN GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan son dakika bilgisine Boeing 737 tipi Pegasus uçağını ikinci pilotun indirdiği öğrenilirken ikinci pilot ve kule görevlileri arasındaki diyaloglar da ortaya çıktı. Buna göre ikinci pilot yaşanan son dakika durumunun ardından "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi. Hızlıca yolcu boşaltacağız. buna müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek" anonsunu yapıyor.

İŞTE O KONUŞMALAR

SAW Kule: Ambulans sizi bekliyor efendim kaptanın durumu nedir?

İkinci pilot: Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek

SAW Kule: Anlaşıldı tekrar geçmiş olsun

İkinci Pilot: Öncelik ve yaklaşma için çok sağ olun

SAW Kule: Rica ederiz

Son dakika haberi: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video

NELER OLMUŞTU?

PC902 Sefer sayılı Pegasus Havayolları'nın Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737 tipi uçakta kaptan pilot uçuş sırasında bilincini kaybederek rahatsızlandı. TC-CPI kuyruk tescilli uçakta son dakikada kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini de ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi.

UÇAĞA İNİŞ ÖNCELİĞİ VERİLDİ

Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi. Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14:35'de uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker indirdi.

KAPTANIN DURUMU İYİ

Uçağın ikinci pilotu ile kule görevlileri arasında da ses kaydı ortaya çıktı. İkinci pilotun kayıtlarda "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi. Hızlı bir biçimde yolcu indireceğiz ve müteakiben kaptan pilotumuz ambulansa geçecek" anonsu yaptı.

Uçaktan ambulansa alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları yetkilileri yaptıkları açıklamada Viyana-Sabiha Gökçen uçuşunda rahatsızlanan kaptan pilotun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Pegasus'un konuyla ilgili açıklamasında; "Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.