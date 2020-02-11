SON DAKİKA! Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı şoku: Kaptan pilot havada bilincini kaybetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan son dakika şoku. 2 yılda 3 Pegasus uçağının pistten çıkması uçuş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirmişti. Bugün Viyana-Sabiha Gökçen seferi yapan PC 902 sefer sayılı Pegasus uçağında yeni bir şok yaşandı. Kaptan pilotun kalkıştan kısa bir süre sonra bilincini kaybetmesi üzerine uçağı yardımcı pilot indirdi.

5 Şubat tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkması neticesinde 3 yolcu yaşamını yitirmiş 180 yolcu ise yaralanmıştı. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yine korkulu anlar yaşandı.

SON DAKİKA: KAPTAN PİLOT HAVADA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Viyana - İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağında kaptan pilotun havada bilincini kaybetmesi üzerine korku dolu anlar yaşandı . Kaptan pilotun bilincini yitirmesinin ardından yardımcı pilot uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirdi. İşte korkutan son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntılar

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İNDİRİLDİ

Kısa süreli bir paniğin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Viyana-İstanbul seferi yapan uçak kontrollü bir şekilde piste indirildi. İniş anı Sabiha Gökçe Havalimanı'ndaki kameralara da bu şekilde yansıdı. Kulenin yardımıyla 14.41'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen PC 902 sefer sayılı Pegasus uçağının kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşte o anlar;

Son dakika haberi: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video

2 YILDA 3 KAZA

Pegasus Havayollarına ait İzmir - İstanbul sefer yapan uçak 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak kaza yapmış 3 kişi hayatını kaybederken 180 kişi yaralanmıştı. Bu kaza son 2 yılda Pegasus'un yaptığı 3. kaza olmuştu.

Geçen yıl 14 Ocak'ta İstanbul-Trabzon seferini yapan 168 yolculu Pegasus uçağı da pistten çıkmıştı. Uçağın denize metreler kala durduğu kazada yaralanan olmazken, kazaya pilotaj hatasının sebep olduğunu iddia edilmişti.

3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen diğer kazada ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir başka Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplanmıştı. Her iki kazada da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.