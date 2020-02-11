SON DAKİKA! NATO Genel Sekreterinden İdlib açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Esad Rejiminin saldırılarına ilişkin kameralar karşısına geçti ve SON DAKİKA açıklamalarında bulundu. Stoltenberg NATO adına yaptığı açıklamada Esad rejiminin alçak saldırılarını kınadı ve bölgedeki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Stoltenberg: "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum. İdlib'deki durum son derece endişe verici" ifadelerini kullandı.

Jens Stoltenberg'in açıklamalarının kınama ve çağrının ötesinde bir yaptırım içermemesi sosyal medyada tepki de çekti.

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İblid'deki saldırı hakkında flaş açıklama | Video

ABD'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin, uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.