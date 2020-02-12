Dorock XL'taki kavganın altından önce dolandırıcılık sonra şantaj çıktı: Karşılığında 3,5 milyon istemişler

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dorock XL isimli mekânın giriş kapısında meydana gelen çalışanların ayağa kalkmadıkları için darp edilmesi olayına ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi. 4'ü eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiye attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker, Avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçları kapsamında Dorock XL mekânının sahibi Münir Atamer çalışanlar Gaye Akıl ve Özcan Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

7 AY BOYUNCA KİRA ÖDEMESİ YAPMADI

Savcılığa sunulan dilekçede, Şeker ailesinin beş nesildir Beşiktaş'ta ikamet etmekte ve son üç nesildir de aynı yerde faaliyet gösterdiği anlatılırken, Şahin Şeker'in oğlu olan Doğan Şeker'in iş hayatına atılmak üzere babasına ait Beşiktaş ilçesindeki işyerlerinin kiraya verileceğini öğrendiği için, Münir Atamer ile tanıştığı anlatıldı. Doğan Şeker ortaklık kapsamında 20 milyon lira para yatırırken, Münir Atamer'in parası olmadığı gerekçesiyle 3 milyon para yatırdığı bu kapsamda ortaklığın başladığı söz konusu olayın yaşandığı işletmeyi Şahin Şeker'in Dorock XL işletmesini ederinden çok düşük bir fiyata aylık 45 bin lira bedel karşılığı kiraya verdiği anlatıldı. Ancak işletmenin faaliyette olduğu yedi ay boyunca tek bir kira alacağını tahsil edemediği daha sonrasında ise farklı gerekçelerle maddi zarara uğratıldığı iddia edildi.

'SAHNE ALAN SANATÇILARIN PARALARINI CEPLERİNE ATTILAR'

Münir Atamer'in işletmeyi kötü yönetimi ile zarara uğramasından dolayı ortağı Doğan Şeker, şirket müdürü olarak işletmede yapılan harcamaların miktarını öğrenebilmek ve işletme faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir usulsüzlüğün gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilmek amacıyla bağımsız bir denetim şirketine başvurarak araştırma yapılmasını istedi. Denetim şirketi tarafından yapılan inceleme sonucu şirketin harcamalarına yönelik düzenlenen raporda Münir Atamer'in şirketi yaklaşık 7 milyon lira zarar ettirdiği tespit edildi. Ayrıca işletmede sahne alarak ücreti ödenen sanatçılardan bazılarının Atamer'in kendi işletmesi olan Dorock XL Kadıköy adresinde sahneye çıktıkları ve iptal edilen konser ücretlerinin geri tahsil edilmediği hususunda evrak eksikliği sebebiyle gerekli tespitin yapılamadığı da raporda tespit edildi. İş yeri çalışanlarından Gaye Akıl, yapılan iç denetim sonucunda işletmede sahneye çıkan Gökhan Özoğuz (Athena), Emre Aydın, Edis İlhan (Gece Yolcuları) ve Süreyya Birol Namoğlu (Gripin) gibi sanatçılara elden vereceği iddiasıyla ıslak imzalı makbuz karşılığıyla yaklaşık 1 milyon 800 bin lira almasına karşın, sanatçılara paralarını teslim etmediği ifade edildi. Akıl'ın, tokat davası kapsamında konuya ilişkin savcılığa verdiği ifadesinde şirket hesabından para aldığını da kabul ettiği belirtildi. Söz konusu sanatçıların savcılık tarafından dinlenmesi talep edilen dilekçede sanatçıların ifadesi alınması halinde şüpheliler Gaye Akıl ve Münir Atamer'in paraları kendi zimmetlerine geçirdiklerinin tespit edileceğine yer verildi.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN TOKAT ATTI'

Doğan Şeker ve Şahin Şeker tarafından Gaye Akıl'ın işletmeye getirilmesi ve çalıştırılmamasının Münir Atamer'e söylenmesine rağmen tokat olayının yaşandığı gün Şahin Şeker'in, iş yerine girdiğinde Gaye Akıl'ı ve yanındaki lakayt bir şekilde otururken görünce "Müşteriye saygılı olmaları ve içeri müşteki girdiğinde ayağa kalkmaları konusunda" uyardığı iddia edildi. Şeker'in işletmenin üst katına doğru ilerlerken Gaye Akıl ve yanındakinin küfrettiklerini duyması üzerine tekrar yanlarına dönerek ne dediklerini sorduğu, tansiyon ve şeker hastası olduğu için sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı iddia edildi.

'3,5 MİLYON VER GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAYALIM'

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, söz konusu tokat skandalının yaşanmasının sebebi ve olayın yaşanmasının ardından 50 günlük bir süre geçmesine rağmen güvenlik kamerası görüntülerinin neden servis edildiği anlatılan şikâyet dilekçesinde, 'Münir Atamer, güvenlik kamerasına ait görüntüleri basına sızdırmama konusunda müvekkillerden şantaj ile para talep etmiştir. Olaydan yaklaşık 40 gün sonra yani 20 Mayıs 2019 tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Doğan Şeker ile birlikte Münir Atamer, Nihat Yıldız, Çağdaş Çelik ve Ali Cem Alıcı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantı sırasında görüntülerin tarafımıza iade edilmesi için 3,5 milyon ödenmesi talebinde bulundular ancak teklif Şeker ailesi tarafından kabul edilmeyince söz konusu görüntüler Twitter üzerinden basına yayılmak suretiyle olay organize bir şekilde bambaşka yöne çekilmeye çalışılmıştır' denildi.

Savcılık şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.

14 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Beşiktaş'ta 12 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda işletmede 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişiye ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle saldıran iş yeri sahibi Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlamıştı. Savcılık, iş yeri sahibi Şahin Şeker'in "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 1 aydan, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.