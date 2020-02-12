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İşte ’den yargılanan ’liler

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Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
İşte FETÖ’den yargılanan CHP’liler
CHP, FETÖ'nün en fazla yuvalandığı yer oldu. CHP İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, CHP Eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Danışmanlar Koray Çalışkan ve Alper Keten'in de aralarında bulunduğu birçok isim FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanıyor.
FATİH GÜRSUL (BAŞDANIŞMAN): FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 28 bin 66 kez ByLock'tan erişim sağladığı tespit edildi.
AHMET CANER YENİDÜNYA (Başdanışman): CHP eski Parti Meclisi Üyesi. 672 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildi.
RASİM BÖLÜCEK (Başdanışman): FETÖ'den tutuklu yargılanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 2 ayrı telefon hattından bin 159 görüşme yaptığı tespit edildi.
MURAT AKSOY (Danışman): FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. FETÖ'nün, Murat Aksoy'un hesabına 108 bin lira aktardığı tespit edildi.

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İşte FETÖ’den yargılanan CHP’liler
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