İşte FETÖ’den yargılanan CHP’liler

CHP, FETÖ'nün en fazla yuvalandığı yer oldu. CHP İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, CHP Eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Danışmanlar Koray Çalışkan ve Alper Keten'in de aralarında bulunduğu birçok isim FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanıyor.FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 28 bin 66 kez ByLock'tan erişim sağladığı tespit edildi.CHP eski Parti Meclisi Üyesi. 672 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildi.FETÖ'den tutuklu yargılananeski MİT mensubu EnverAltaylı'nın 2 ayrı telefon hattındanbin 159 görüşme yaptığıtespit edildi.FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. FETÖ'nün, Murat Aksoy'un hesabına 108 bin lira aktardığı tespit edildi.

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