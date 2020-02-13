Kara kutu Almanya’da

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. TBMM'de bir grup gazeteciye konuşan Bakan Turhan, 3 kişinin ölümü 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Pegasus kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilotun uçağı inişe geçirmek için rüzgara rağmen bir inisiyatif kullandığını anlatan Bakan Turhan, "İnisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Kara kutuyu Almanya'ya gönderdik, önümüzdeki hafta herhalde kutudaki bilgileri alacağız. Kokpitteki konuşmalar nedir, ne değildir öğreneceğiz. Uçağın kuleyle olan irtibatından, pilot inmeye karar verip piste inişinden kaza oluncaya kadar tüm bilgiler kara kutuda var. Bunları aldıktan sonra kazanın gerçek nedeniyle ilgili sebeplerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. ANKARA