Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Daha önce de CHP Grup Toplantılarında kendisine verilen kağıtları ve asılsız bilgileri paylaştığı için tazminata mahkum edilen Kemal Kılıçdaroğlu yine davalık oldu.

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN 500 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP grup toplantısında sözde 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklama' vaadiyle çıktığı kürsüde gerçekleştirdiği açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün gazete, dergi ve TV'lerine yapılan operasyonlara 'Basın özgürlüğüne darbe' diyen, FETÖ'cülerin gözaltına alınmasını "cadı avı" olarak niteleyen, 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" olarak adlandıran Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını söyleyerek bazı ithamlarda bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT CEVAP VERMİŞTİ

Buna karşılık Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar kayıtlara geçen, görüntülere yansıyan ve kendi ağzından FETÖ ilişkilerini ortaya koymuş, konuyla ilgili videoları da izleterek "Seni oraya getiren FETÖ'dür. Sen ne konuşuyorsun? FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir" demişti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' cevabı | Video

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI DEVİRMEYE ÇALIŞTIKLARI SİYASETÇİ MİDİR?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile CHP'li siyasilerin ilişkilerini anlatarak, "FETÖ'nün siyasi ayağı, devirmeye çalıştıkları siyasetçi midir? Yükseltmeye çalıştıkları siyasetçiler midir?" sorusunu sordu.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU'NUN YATAK ODASINA GİRMİŞ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'den tutuklanan CHP'lileri hatırlatarak, "Urla Belediye başkanları FETÖ'den tutuklandı. FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun yatak odasına girmiştir. FETÖ'yü devlet terör örgütü ilan ettikten sonra yanında olanlar FETÖ'cü değil midir?" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra yayınladığı o video;

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ - CHP ittifakını ortaya koyan o görüntüleri izletti | Video