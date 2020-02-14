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Son dakika: İBB önünde protestosu

Gençlik Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri, (İBB) önünde ulaşım zammını protesto etti. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, çalışanların işe, öğrencilerin de okula gitmek için kullandığı toplu ulaşım araçlarına yapılan zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika: İBB önünde zam protestosu

SLOGAN SEÇİMDEN "HER ŞEY ÇOK ZAMLI OLACAK" A DÖNÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı seçimleri öncesi "Her şey çok güzel olacak" dediğini hatırlatan Doğan, "Şimdi adeta 'Her şey çok zamlı olacak' diyerek ulaşıma büyük zamlar uyguladı. İBB zamları ekonomik krize bağlansa da aslında halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu. İBB faturayı yine emekçi, yoksul halka kesiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"AĞZINA KADAR DOLU METROBÜSLERE ZAMLI BİNMEMİZ İSTENİYOR"

"Zenginler İstanbul'un caddelerinde lüks araçlarıyla gezerken, bu şehrin yoksul genç işçileri, işsizleri, öğrencileri olarak ağzına kadar dolu otobüslerde, metrobüslerde oradan oraya koşturarak yaşamımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bugün bu adaletsizliklere dayanamıyor, bazı arkadaşlarımız ise yaşamından vazgeçecek kadar sıkıştırılıyor. Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz: En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz. Zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Zaman zaman 'Ulaşım zamları geri çekilsin', 'Ulaşım haktır engellenemez' şeklinde slogan da atan öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Son dakika: İBB önünde zam protestosu
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