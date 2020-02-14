SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Pakistan meclisine hitap etti! İşte tarihi konuşmasından son dakika ayrıntıları

Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden son dakika...

Dost ülke Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. kez Pakistan'da. Bu ziyaretler kapsamında 2009, 2012 ve 2016'da Pakistan Parlamentosunda birer konuşma yapmıştı. Erdoğan'ın yapacağı bu son dakika konuşması yapacağı 4. konuşma olacak.

PAKİSTAN MECLİSİNE EN ÇOK HİTAP EDEN LİDER

Bu konuşmanın gerçekleşmesi ile birlikte Başkan Erdoğan Pakistan'da Ulusal Meclis'e en çok hitap etmiş yabancı lider olma ünvanını almış oldu.

MECLİS BAŞKANI SON DAKİKA OLARAK DUYURMUŞTU

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan'ın Pakistan'da parlamentoya hitap edeceğini önceki günlerde Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser son dakika olarak dünyaya ilan etmişti.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAKİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONUŞMADAN SON DAKİKA AYRINTILARI VE ÖNE ÇIKANLAR;

"Hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, selamların en güzeliyle selamlıyorum. Şahsıma bu oturumda hitap etme imkanı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İslamabad'a ayak bastığımız andan itibaren bizi coşkuyla karşılayan herkese, samimiyetleri, misafirperverlikleri için şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz burada kendimizi asla yabancı ülkede gibi görmüyoruz. Kendi evimizdeyiz ve sizlerle bir aradayız.

Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları pek az ülkeye ve millete nasip olur. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan ve tarihte kurduğumuz devletleri temsil eden 16 yıldızdan ikisi Babiller ve Gaznelilerdir.

"ÇANAKKALE DESTEĞİNİZİ UNUTMADIK"

1915'te Türk askeri şanlı bir şekilde vatan savunması yaparken bu topraklarda yapılan miting Türk milleti tarafından asla unutulmayacak. Bu tarihi miting Çanakkale temalıydı ve bize destek için Lahor maydanı hıncahınç dolmuştu. Ve o dönem Çanakkale için çok büyük yardımlar toplandı. Pakistanlı kadınlar bileziklerini, Pakistanlı babalar dar günler için bir köşeye ayırdıkları paraları gönderdiler. Değerli kardeşlerim. Biz sizi sevmeyeceğiz ve muhabbet besleyemeyeceğiz de kimi seveceğiz?

"KARDEŞLİĞİMİZ KAN BAĞINDAN DEĞİL GÖNÜL BAĞINDAN GELİYOR"

Eve Çanakkale desteğinizi hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız. İşte şimdi Keşmir odur o olacaktır. Dün Çanakkale bugün Keşmir. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Bu anlayışla Pakistan'ın son yıllarda yaşadığı sel ve deprem felaketlerinde hemen yardıma koştuk. 251 insanımızın şehit olduğu 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında Pakistan halkının duasını her daim yanımızda hissettik. FETÖ okullarını kapatan Pakistan yönetimi her daim ülkemizin yanında olduğunu gösterdi. Geçmişte olduğu gibi ileride de Pakistan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz.

"DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN"

Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer aldı.

Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim ve kaim eylesin diyorum.

"YENİ ANLAŞMALARLA PAKİSTAN'A OLAN GÜVENİMİZİ TEYİT EDECEĞİZ"

Cuma namazının ardından Türkiye Pakistan iş forumunda yatırımcılarımızla bir araya geleceğiz. Böylece bir kez daha Pakistan'ın müreffeh geleceğine ve ekonomisine olan güvenimizi teyit edeceğiz. Sayın Başbakan'ın Türkiye ziyareti sırasında ilişkilerimizi derinleştirme konusunda mutabakata varmıştık. Bugün de eylem planı geniş bir yelpazede bizim yol haritamız olacaktır. Ve Ekonomik ilişkilerimizi hak ettiği noktaya beraberce taşıyacağız.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Meclisi'nde önemli açıklamalar | Video

"TERÖRLE MÜCADELENİZİ ANLIYOR VE DESTEK VERİYORUZ"

Pakistan'ın terörle mücadelede gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden, dünyanın en vahşi örgütlerinin hedefindeki bir ülke olarak Pakistan'ı iyi anlıyoruz.

Türkiye olarka ümmetin arasındaki ayrılıkları gidermek ve başta Filistin olmak üzere haklı davalarımıza sahip çıkıyoruz.

"BARIŞ PLANI DİYE YUTTURULAN ŞEY İŞGAL PROJESİDİR"

Trump ve Netanyahu arasında barış planı diye yutturulan plan bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir dedik ve bu işgal, ilhak ve zorbalığa en güçlü tepkiyi buna biz verdik ve vermeye devam edeceğiz.