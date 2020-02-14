Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Meclisi'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da Pakistan Meclisi'nde konuşma yaptı! Pakistan Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında iki ülkenin tarihi bağlarına vurgu yaptı.