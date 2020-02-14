Son dakika: Başkan Erdoğan Pakistan tarihine geçti! Meclise hitabında dikkat çeken anlar...

"'BARIŞ PLANI' DİYE YUTTURULAN PLAN, BİR İŞGAL PROJESİDİR"



"İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir" diyen Erdoğan, "İdlib ile ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de daha fazla kayıp verilmesinin önüne geçilmesidir. Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır. İsrail saldırıları karşısında onurlu ve kararlı bir duruş sergiledik. Özellikle son zamanda malum gerek sayın Trump ve Netanyahu arasında Kudüs ile ilgili atılan adımla 'barış planı' diye yutturulan plan bir barış planı değil bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek harem-i şerifi İsrail'in zulmüne terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik" diye konuştu.



Mecliste bulunanların Cumhurbaşkanının konuşmasını sıralara vurarak alkışladıkları görüldü.