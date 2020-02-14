Son dakika: Başkan Erdoğan Pakistan tarihine geçti! Meclise hitabında dikkat çeken anlar...

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap etti. Gelişme uluslararası ajanslarca son dakika olarak duyuruldu. Pakistan'da meclise en çok hitap eden lider olarak tarihe geçen Erdoğan'ın sözleri ise dinleyiciler tarafından Pakistan kültüründe alkışlamak anlamına gelen masaya vurulmak suretiyle sık sık kesildi. İşte Pakistan'da tarihe geçen anlar ve Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...