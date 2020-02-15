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Bağımsızlar ve muhalefet partilerinden 70 belediye başkanı ’ye geçiyor

Başkan ’ın, farklı partilerden beş belediye başkanına rozet taktığı grup toplantısının ardından bağımsızlar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının daha ’ye transfer işlemi tamamlandı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 09:13 ABONE OL
Bağımsızlar ve muhalefet partilerinden 70 belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada 100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nda beş yeni belediye başkanına rozetlerini takmıştı. Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini belirtmiş, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız" demişti.

70 BELEDİYE BAŞKANININ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANDI

"Rozet takma törenleri"ne Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve yoğun gündem nedeniyle ara verildi. Milliyet'in haberine göre AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nda, AK Parti'ye geçecek 70 belediye başkanının işlemlerinin tamamlandığı, bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.

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Bağımsızlar ve muhalefet partilerinden 70 belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
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