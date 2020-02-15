Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Pakistan ziyareti kapsamında DEİK tarafından düzenlenen Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katıldı. Erdoğan daha sonra Başbakanlık Konutu'nda Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa görüştü. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın katıldığı iki programda yaptığı konuşmalardan satırbaşları şöyle:

* Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını açıkçası ülkelerimize yakıştıramıyorum. İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların üzerine çıkarmalı, sonrasında ise 5 milyar dolar hedefimize taşımalıyız.

Son dakika: Hedef 5 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

* Biz yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bizim anlayışımıza göre, sermayenin milliyeti yoktur. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'de yatırım yapan uluslararası şirketlerle kendi şirketlerimiz arasında bir fark görmüyoruz. Uluslararası yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil kurumsal olarak da destekliyoruz. Ülkemizin yatırım potansiyeline inanan herkese kapılarımızı açtık, açmayı da sürdüreceğiz. Uluslararası müteşebbislere belli şartlar altında emlak yatırımı karşılığında vatandaşlık hakkı tanıdığımız bir modeli işletiyoruz. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'nin yatırım potansiyeline inanan, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin de ülkemize, Türk ekonomisine, Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz.

* Dünyada ikinci sırada yer alan müteahhitlik firmalarımız Pakistan'daki büyük çaplı enerji ve altyapı projelerine taliptir. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin Türk yatırımcılara daha iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda beraber çalışmaya hazırız. Hatta bu çerçevede pilot bir iş kolu, pilot bir sektör yatırımı beraberce tespit edip iki taraftan birkaç büyük firmamız bir araya getirebiliriz.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

* Pakistan halkının tedavi için daha çok Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Artık bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor. Türkiye, sağlık altyapısında büyük bir aşama kaydetmiş dünya sağlık turizminin ana destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bilhassa en son teknolojiye sahip şehir hastaneleri projelerimiz ile sağlık hizmetlerinin standartlarını yeniden belirledik. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye batıdan çok çok ileri. Kamu-özel işbirliği kapsamında 13 bin 417 yatak kapasiteli 10 şehir hastanesini açtık. Geçen sene yurtdışından 500 bini kişiyi sağlık turizm kapsamında ülkemizde ağırladık. Pakistanlı kardeşlerimizin de yeni rotası, aynı tedavi hizmetlerini çok daha uygun fiyatlara ve dostane bir ortamda size sağlayan Türkiye olmalıdır.

Pakistan Başbakanı İmran Han ise yaptığı konuşmada "Türkiye hangi alanda bize yardım edebilirse kapımız açık. Hükümetimiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır" dedi.



CUMA NAMAZINI BİRLİKTE KILDILAR

Pakistan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.