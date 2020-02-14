Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Serena Hotel'de gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı. Yeni hedeflerden söz eden Erdoğan "Toplam nüfusları 300 milyonları bulan iki ülkenin ticaretinin 1 milyar doların altında olmasını kabullenemiyorum. Önce süratle bu rakamı aşmalı sonra daha da ileriye gitmeliyiz" dedi.