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Başkan Erdoğan'dan "" paylaşımı

Cumhurbaşkanı , Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok kazandırdıklarını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 20:23 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Teknopark paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."

Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

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Başkan Erdoğan'dan "Teknopark" paylaşımı
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