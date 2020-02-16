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  • Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Teknopark 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Başkan , Teknopark 2. Etap Açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma da yapan Erdoğan, alanda incelemelerde bulundu. Erdoğan, tören öncesinde Oktay ve bakanlarla 'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezerek, milli teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 18:46
Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Başkan , Teknopark 2. Etap Açılış törenine katıldı.

Açılışta, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.

Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, tören öncesinde Oktay ve bakanlarla Teknopark 'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezerek, milli teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Törende, 'un tanıtım filmi de izletildi.

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Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Açılış konuşmasını yapan Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, hakkında bilgi verdi. Yerebakan, Teknopark İstanbul'un bu günlere taşınmasına vesile olan başta Başkan Erdoğan olmak üzere ilgililere teşekkür etti.

Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

TEKNOPARK HAKKINDA

Erdoğan'ın 2. Etap açılışını yaptığı Teknopark , Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet gösteriyor.

Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yarattığı belirtilen Teknopark 'da, başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor.

Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

Öte yandan, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine destek veren Teknopark 'da, 2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firmanın bulunduğu, 5 bin 392 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 1763 savunma sanayi odaklı milli projenin hayata geçirildiği de kaydedildi.

Başkan Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap Açılışında incelemelerde bulundu

10 MİLYAR DOLARLIK KATKI SUNMASI HEDEFLENİYOR

Teknopark 'da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunduğu belirtilirken, açılışı yapılan 2. Etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

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