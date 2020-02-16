Evinde terörist yakalanan HDP'liye CHP desteği!

CHP yeniden terör örgütü PKK'nın militanlarını saklayan HDP'yi savundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile PKK'ya elemen sağladığı tespit edilen Y.D., HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde yakalandı.

O HDP'LİYE CHP DESTEĞİ!

CHP'ki Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, sosyal medya hesaplarından terör operasyonuna tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda, "Beyaz Toroslar" geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı için susmaya devam mı?" ifalerini kullandı.

TERÖR OPERASYONUNA KARŞI ÇIKTI

Eren Erdem ise, "Bu hareket bir HDP'li vekile yapıldığı diye susmak mı? Elbette hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir "milletvekilidir, seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır." Eğer HDP'li diye susarsan,yarın sana da yapılır. Keza öyle olmadı mı? HDP'li tutuklanınca sustun,ve herkes tutuklandı." şeklinde terör operasyonuna karşı çıktı.