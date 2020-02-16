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FETÖ hücre yapılanması operasyonu: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Eski Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 17:29 ABONE OL
FETÖ hücre yapılanması operasyonu: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Son dakika gelen bilgilere göre trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında vurulan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi ortaya çıkmış ve İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi

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FETÖ hücre yapılanması operasyonu: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
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