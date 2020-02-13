Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi
Son dakika gelen bilgilere göre trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında vurulan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
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